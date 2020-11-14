منتخب الشباب يواصل استعداداته للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا بتونس

يواصل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورة شمال أفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا ٢٠٢١.









كان أحمد عيد، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك، انتظم في تدريبات منتخب الشباب، تحت 20 عاما، تحت قيادة ربيع ياسين، المدير الفني.











وحصل المنتخب على راحة، أمس الأول، الخميس، واستأنف تدريباته، أمس الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.









ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.







