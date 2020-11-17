Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط تنفيذ ضربات جوية.. أبي أحمد يعلن انتهاء مهلة استسلام قوات إقليم تيجراي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
أبي أحمد
أبي أحمد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، وسط استمرار القتال بين قوات الإقليم والقوات الحكومية. 

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن مهلة الـ 3 أيام التي تم منحها لقوات إقليم تيجراي وميليشياته، للاستسلام قد انتهت. 

وكدت مصادر عسكرية، أمس الاثنين، أن طائرات تابعة للجيش الإثيوبي، قصفت مواقع حول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، في إطار عملية عسكرية يشنها الجيش الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوعين بأمر من رئيس الوزراء، آبي أحمد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن 4 دبلوماسيين ومصادر عسكرية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار عن القصف، فيما لم ترد معلومات فورية من الحكومة الإثيوبية، لكن السلطات المحلية في تيجراي، والتلفزيون الرسمي أكدا أن القصف وقع صباح اليوم.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الإفريقية والأوروبية تضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من وراء الكواليس للسماح بالوساطة في الحرب بإقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا التي امتدت مع الوقت إلى إريتريا، بعد قصف عاصمتها بعدد من الصواريخ من جانب الأراضي الإثيوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على الانفصاليين

آبي أحمد يعلن تنفيذ غارات جوية في إقليم تيجراي

بعد عمليات عسكرية واسعة.. قرار مفاجئ من برلمان إثيوبيا بشأن إقليم تيجراي

مخاوف من اندلاع حرب أهلية.. ماهى أسباب المواجهات العسكرية فى أثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي يواصل حربا أهلية أشعل فتيلها في بلاده.. آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان بسبب النزاع.. والجيش يشن حملات اعتقال داخل صفوفه

رئيس الوزراء يريد سحقنا.. من هو رئيس تيجراي المتمرد على حكومة آبي أحمد؟

ترشيحاتنا

سامسونج تكتسح مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 72.3 % وتنافس آبل بـGalaxy S21

الصحة: تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

بعد 4 سنوات من اختفائه .. والد الطفل علي ربيع يكشف تفاصيل وفاة نجله .. فيديو

رئيس بعثة الفراعنة في توجو يكشف تفاصيل المسحات الطبية للاعبي المنتخب

موعد مباراة منتخب مصر أمام توجو والقنوات الناقلة

بعد إصابته بفيروس كورونا .. هاشتاج النني يتصدر تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها