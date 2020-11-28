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تعليم

رضا حجازي يطمئن على سير العملية التعليمية في مدرسة السادات الثانوية بالزقازيق

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:22 م
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعيم يتفقد المدارس
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، يرافقه رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للاطمئنان علي سير و انتظام العملية التعليمية بحضور عمر شحاته وكيل الوزارة ، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام ، وجمال الغريب مدير عام إدارة شرق الزقازيق ومصطفي خريبة مدير ادارة تنسيق المتابعة.

 

واطمئن " حجازي " علي انتظام الدراسة بالمدرسة و علي تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الفصول للوقاية من فيروس كورنا ، والتباعد الاجتماعي وكذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقررة واستخدام الطالبات لاجهزة التابلت خلال اليوم الدراسي.


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وخلال متابعته للصف الثاني الثانوي تم متابعة مادة الكيمياء وشرح "حجازي" للطالبات بعض الدروس من خلال استخدام السبورة التفاعلية واستخدام التابلت والاستفادة من استخدام المنصات التعليمية وكما قام سيادته بالتفاعل مع الطالبات من خلال حل بعض الأسئلة لمادة الكيمياء .

 

ومن جهته، أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية  ضرورة مساعدة الطالبات فى توصيل جميع المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية .

 

وشدد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية.

 

وخلال الجولة شاهد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين شرح من طالبة من فريق سفيرات بنك المعرفة المصري كيفية الدخول علي بنك المعرفة والاستفادة في مراجعة الدروس والمناهج التعليمية المقررة بالاضافة الي مساعدة طلاب الصف الاول الثانوي في عمل البريد الالكتروني للدخول علي بنك المعرفة المصري واستخدام المنصات التعليمية .

 

وفي نهاية الجولة تفقد الوفد المرافق المدرسة وشاهدو بعض المواهب الغنائية والشعرية للطالبات ومعرض للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

رضا حجازي يطمئن على سير العملية التعليمية في مدرسة السادات الثانوية بالزقازيق
رضا حجازي يطمئن على سير العملية التعليمية في مدرسة السادات الثانوية بالزقازيق
رضا حجازي يطمئن على سير العملية التعليمية في مدرسة السادات الثانوية بالزقازيق
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