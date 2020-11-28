وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

وخاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن طالب الثانوية العامة هذا العام ، ستكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه بذلك ستكون الثانوية العامة هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبي على الطالب أو ولي الأمر.





و وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.

















وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.









وأعلنت أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.









وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بشكل إلكتروني وليس ورقيا، لكل الطلاب بمن فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.









ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك.









وتلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.









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وتساءل الطلاب وأولياء أمورهم خلال تلك الالتماسات عن إمكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.









وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد عرض الأمر على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة استثنائية نظرا للظروق التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.









ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الأول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو أيضا العام الأول.









وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان العام الدراسي 2019/2020 هو العام الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 ايضا هو العام الثاني كطالب منتظم.









وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، أعلن أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على السماح للطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة دور أول 2020، بتأجيل الامتحانات للعام التالي 2020/2021 على ألا يحسب عام 2019/2020 من ضمن سنوات التقدم المسموح به قانونا وبنفس حالته (منتظم /منازل) شريطة أن يكون له الحق في دخول الامتحان هذا العام، وعليه قام بعض الطلاب بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، مع إرفاق صورة ضوئية من رقم الجلوس، وعليه قامت مديريات التربية والتعليم بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من ينوب عنه.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن دفعة طلاب الثانوية العامة الدارسين في العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، هي أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين ،