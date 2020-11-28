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أخبار العالم

إثيوبيا تعلن وقف العمليات العسكرية في تيجراي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:53 م
رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن إنهاء العملية العسكرية في تيجراي
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قسم الخارجي
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا،انتهاء العملية العسكرية في إقليم تيجراي، وذلك بعد سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال آبي أحمد في بيان مقتضب "لقد أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في منطقة تيجراي.. سينصب تركيزنا الآن على إعادة بناء المنطقة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضريين بينما تعتقل السلطات الفيدرالية مسلحي جبهة تحرير تيجراي".

من جانبه أعلن الجيش الإثيوبي السيطرة على ميكيلي عاصمة تيجراي، بعد انتهاء مهلة حكومية لقادة جبهة تحرير تيجراي للاستسلام.

وفي وقت سابق، أكدت جبهة تحرير تيجراي تعرض ميكيلي عاصمة الإقليم لقصف مكثف من قبل قوات الجيش.

فيما أعربت منظمات أممية عن قلقها من تصاعد الصراع في تيجراي، في وقت يواصل الجيش الإثيوبي هجومه ضد المسلحين المطالبين بالانفصال.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، الشهر الجاري، بدء عملية عسكرية لإنفاذ القانون في إقليم تيجراي المطالب بالاستقلال.
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