ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر.. الظهور الأول لـ بانون وطاهر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:44 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على بدلاء الفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم في المباراة التي ستقام ضمن منافسات كأس مصر.


ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد على أرضية استاد السويس لخوض المباراة المقرر إقامتها في نصف نهائي كأس مصر.


بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري
يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.


طالع أيضًا.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر.. أفشة أساسيا ومروان في الهجوم


جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتُوج باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه.


أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل، في نصف نهائي كأس مصر.  


وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي.
ا
خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – كريم ممدوح.


ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس مصر على أرضية استاد السويس.


وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.


تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري..

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن ‎


يذكر أن الأهلي تٌوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الزمالك ونجح في حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يعد مفاجأة لمواجهة الأهلي والوداد بطلها احمد فتحي

من الأغلى.. القيمة التسويقية لنجوم الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن الأفريقي

الأهلي "البطل" يصطدم بالاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.. الليلة

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري.. تعرف عليها

فسخ تعاقد الأهلى مع صالح جمعة بعد رحيل مرتضى منصور.. شوبير يحسم الجدل

بعد فرمان الفيفا.. شوبير يكشف موعد انتخابات الجبلاية ومدة المجلس الجديد

ترشيحاتنا

كسروا صمت الوسط الفني.. نجمتان دعمتا دينا الشربيني فى أزمتها مع عمرو دياب

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

هتدفع كام.. جميع طرق حساب فاتورة الغاز المنزلي 2020 وطرق القراءة والتسجيل والمواعيد كاملة

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة الساحقة من طلائع الجيش

إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

شقيقة ضابط بحري تكشف القصة الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريون في نيجيريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم