بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر.. الظهور الأول لـ بانون وطاهر

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على بدلاء الفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم في المباراة التي ستقام ضمن منافسات كأس مصر.









ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد على أرضية استاد السويس لخوض المباراة المقرر إقامتها في نصف نهائي كأس مصر.









بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.









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جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتُوج باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه.







