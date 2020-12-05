الداخلية: ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من مؤبد في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من قضايا فى منطقة إمبابة.





ويأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمحكوم عليهم الهاربين، وفى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف الجهود لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا "سلاح نارى- سرقة- تبديد- ضرب مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "محكوم عليه فيها بالسجن والسجن المؤبد" بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومى تحمل صورته بإسم أحد الأشخاص.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.