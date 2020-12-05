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أخبار العالم

محكمة أمريكية توجه ضربة قاضية لـ ترامب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:57 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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قسم الخارجي
رفضت محكمة استئناف فيدرالية دعوى محام جمهوري لمنع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.


وقالت المحكمة إن المحامي المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن لديه صفة قانونية لرفع دعوى قضائية ضد نتائج الانتخابات في جورجيا، حيث تقدم بايدن على ترامب بنحو 12 ألف صوت.

ويأتي ذلك القرار ضمن سلسلة ضربات تلقتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفضت المحاكم دعاوي قضائية مماثلة تشكك في نتائج الانتخابات بولايات أريزونا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوز بولاية جورجيا بكل سهولة، إذا سمح مسؤولو الولاية بالتدقيق في نتائج الانتخابات والامتناع عن إعلان فوز بايدن.

وحصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي بعد تأكيد فوزه بأصوات ولاية كاليفورنيا.
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