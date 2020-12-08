أنشطة ثقافية وفنية بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة تناقش التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء داخليا او خارجيا اقتصادية واجتماعية وأمنيا وخلق وعي قومي جمعي لمواجهتها، حاضرها د. عمر شلبي وتحدث عن الجهود المبذولة من الدولة لتخطى أى عاقبة لدفع عجلة التنمية.





وفى إطار احتفالات الفرع باليوم العالمي لمناهضة ونبذ العنف ضد المرأة شارك فرع ثقافة المنيا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الملتقى السادس لمناهضة العنف ضد المرأة، يواصل قصر ثقافة المنيا فعاليات الورشة الفنية مع الأطفال بخامات الورق الملون والألوان لعمل لوحات قص ولزق تعبر عن المرأة وتستنكر العنف معها، وقام على تنفيذ الورشة الفنانة هالة محمد شحاتة والفنانين إيمان ابو ستيت، شيماء على، وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة بالمنيا، بالإضافة لورشة فنية بقسم الفنون التشكيلية بالقصر قدمتها سحر عبد المحسن حيث قدمت ورشة تدريبية على عمل لوحات كولاج من الورق الملون وقصاصات الجرائد والمجلات.





نظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية وشرح كيفية استخدام اوراق القص واللزق لعمل رسومات وأشكال فنية مع هبة عبدالفتاح، كما قدم كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط فقرات فنية منها اغنية "مصر يا أم الدنيا" تغنت بها الفنانة زينب رمضان شعبان، ناقش بيت ثقافة مطاى كتاب أمجاد العرب، ناقشه حسين عبد الله، وفى إطار الاحتفالات بالسنة الجديدة قدمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الاحتفال بالسنة الجديدة 2021" باستخدام ألوان الفلوماستر قدمتها الفنانة شيماء فتحى.





وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة الجيزة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز حوار ثقافي بعنوان "سلبيات الزواج المبكر" دار حول ظاهرة الزواج المبكر، أسبابها ونتائجها السلبية على المرأة والمجتمع، والتي ترجع إلى عدم نضج الزوجين بالشكل الكافي والمناسب لتحمل مسؤولية الارتباط والأسرة وتربية الأبناء، وكذلك عدم القدرة على تحمل الأعباء التي ستقع على عاتقهما كالأعباء الاقتصادية.





كما نفذت مكتبة الهلال الأحمر ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن فصل الشتاء، فيما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان "علام وقطار الأحلام"، تأليف فؤاد حجاج، تضمن مبدأ ترسخ لقيم الايجابية، وتحقيق الأهداف.





أقام مركز طفل أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لتعليم الطباعة باستخدام البصمة، بينما نفذت مكتبة البحر الأعظم، ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر الأزدحام السكانى وأثرها على المجتمع، كما نظمت مكتبة منشأة البكاري ندوة بعنوان "التنمر"، تناولت مفهوم التنمر باعتباره سلوك مرفوض، وأهمية مواجهته والحرص على عدم انتشاره في مجتمعنا.





وأقامت مكتبة الشيخ زايد الثقافية ورشتين فنيتين تضمنت الأولى تعليم فن الكورشيه لتنفيذ "حقيبة يد"، بينما دارت الأخرى حول إعادة تدوير خامات البيئة المستهلكة للحفاظ على بيئة نظيفة، والحصول علي منتج مفيد، فيما قدم قصر ثقافة الحي السادس من أكتوبر ورشة إعادة تدوير خامات البيئة لتتفيذ ساعة حائط من الكرتون.