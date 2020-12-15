تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه ماليبو 2021.. صور

تشتهر شركة شيفروليه الأمريكية بالعديد من الاصدارات المختلفة المميزة، ومن بينها نسخة ماليبو نسخة2021 لتكون واحدة من أحدث أفراد عائلة السيدان، بتصميم انسيابي أنيق وعصري.





حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





تستمد CHEVROLET MALIBU 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبهذه الامكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.3 عندما تسير لمسافة 100 كم.





تتوسط قمرة القيادة لـ CHEVROLET MALIBU 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، مدعومة بنظام Apple Carplay و Android Auto، كما ضمت السيارة مقود حركة متعدد المهام، مثبت سرعة، و مكيف هواء، وفتحة سقف كهربائية تزيد من متعة القيادة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة CHEVROLET MALIBU موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو 379.990 جنيه.