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سيارات

قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
قبل نهاية العام..
قبل نهاية العام.. تعرف علي أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
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كريم عاطف
تعيش سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاشة بعد فترة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد COVID-19 دول العالم، وبالتالى التأثير على كل المجالات بصورة غير مسبوقة من قبل، حيث شهدت العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم غلقاً تاماً بسبب الفيروس.

ومع هذا التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات، تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى، والخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، حيث يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية شيفروليه في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.

شيفروليه أفيو
- أوتوماتيك / BASE 2019 بسعة 1500 CC وسعر 196,000 جنيه.
- أوتوماتيك / جميع الكماليات / FACELIFT 2019 بسعة 1500 CC وسعر 202,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا
- أوتوماتيك 2021 بسعة 1500 CC وسعر 197,500 جنيه.
- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2021بسعة 1500 CC وسعر 203,300 جنيه.
- أوتوماتيك / هاي لاين 2021 بسعة 1500 CC وسعر 212,400 جنيه.
- أوتوماتيك / توب لاين 2021 بسعة 1500 CC وسعر 218,000 جنيه.

شيفروليه كروز
- أوتوماتيك BASE 2017 بسعة 1600 CC وسعر 310,000 جنيه.
- جميع الكماليات / أوتوماتيك H/L 2017 بسعة 1600 CC وسعر 340,000 جنيه.

شيفروليه كابتيفا
- أوتوماتيك / LS 2021 بسعة 1500 CC تيربو بسعر 324,990 جنيه.
- أوتوماتيك / LT 2021 بسعة 1500 CC تيربو 349,990 جنيه.
- أوتوماتيك / PREMIER 2021 بسعة 1500 CC تيربو وسعر 369,990 جنيه.
- أوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 بسعة 1500 CC تيربو وسعر 389,990 جنيه.

شيفروليه ماليبو
- أوتوماتيك / LS 2021 بسعة 1500 CC تيربو وسعر 379,990 جنيه.
- أوتوماتيك / LT 2021 بسعة 1500 CC تيربو وسعر 434,990 جنيه.
قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر
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