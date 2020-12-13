لو عايز عربية رخيصة .. أفضل 5 سيارات يبدأ سعرها بـ100 ألف جنيه.. صور

شهد سوق السيارات المستعملة انتعاشة كبيرة خلال السنوات الماضية ، ويبحث دائما قطاع كبير من زبائن المستعمل عن امتلاك سيارة مستعملة متوسطة السعر وفي نفس الوقت توفر له جميع الرفاهية واوضاعه الاقتصادية .
هيونداي فيرنا
هي سيارة عائلية بامتياز ويفضلها فئة كبيرة من الشعب المصري تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الأسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، بالإضافة إلى عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة أو 14 بوصة وزجاج كهربائي كامل ومسند يد أمامي وحامل للأكواب ومساند رأس أمامية وخلفية متحركة، ومقاعد قماشية وتنجيد للأبواب وعجلة قيادة قابلة للإمالة ومرايا كهربائية خارجية وقفل مركزي للأبواب ، يقدر سعر السيارة في سوق المستعمل 142 ألف
شيفروليه أوبترا
تستهلك أوبترا في المتوسط 7.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل إلى سرعة قصوى 170 كم/ساعة ، ويبلغ متوسط سعر اوبترا فى موديل 2017 فى سوق المستعمل 155,000 جنيه.
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس تعتمد على محرك سعته اللترية 1.5 لتر بقوة 86 حصان ميكانيكي ونظام جر أمامي ويرتبط به ناقل حركة يدوي من 5 سرعات ،وتتوفر شيفرولية لانوس المستعملة بمتوسط أسعار 109.000 جنيه لموديل 2016
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هيونداي فيرنا
هي سيارة عائلية بامتياز ويفضلها فئة كبيرة من الشعب المصري تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الأسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، بالإضافة إلى عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة أو 14 بوصة وزجاج كهربائي كامل ومسند يد أمامي وحامل للأكواب ومساند رأس أمامية وخلفية متحركة، ومقاعد قماشية وتنجيد للأبواب وعجلة قيادة قابلة للإمالة ومرايا كهربائية خارجية وقفل مركزي للأبواب ، يقدر سعر السيارة في سوق المستعمل 142 ألف
لادا جرانتا
تتمتع بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي، سعر السيارة في سوق المستعل 100.000 ألف
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اميجراند 7
تتمتع هذه السيارة بتصميم جذاب للغاية يجمع بين القوة والاناقة من الخارج وتحتوي السيارة على محرك قوي يوفر الكثير من الوقود ، وهو بسعة 1500 سي سي ، والمحرك بالطبع يعمل بالحقن الالكتروني وتأتي ناقل الحركة فى هذة السيارة يدوي وهو الافضل والانسب لها سعر السيارة في سوق المستعمل موديل 2016 111.000 ألف
شيفروليه أوبترا
تستهلك أوبترا في المتوسط 7.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل إلى سرعة قصوى 170 كم/ساعة ، ويبلغ متوسط سعر اوبترا فى موديل 2017 فى سوق المستعمل 155,000 جنيه.
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس تعتمد على محرك سعته اللترية 1.5 لتر بقوة 86 حصان ميكانيكي ونظام جر أمامي ويرتبط به ناقل حركة يدوي من 5 سرعات ،وتتوفر شيفرولية لانوس المستعملة بمتوسط أسعار 109.000 جنيه لموديل 2016