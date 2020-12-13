لو عايز عربية رخيصة .. أفضل 5 سيارات يبدأ سعرها بـ100 ألف جنيه.. صور

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هيونداي فيرنا

لادا جرانتا











تتمتع بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة مكون من 5 سرعات "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية جاءت ميكانيكيا بنفس قدرات المحرك ولكن اختلفت من حيث ناقل الحركة حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي، سعر السيارة في سوق المستعل 100.000 ألف







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اميجراند 7













تتمتع هذه السيارة بتصميم جذاب للغاية يجمع بين القوة والاناقة من الخارج وتحتوي السيارة على محرك قوي يوفر الكثير من الوقود ، وهو بسعة 1500 سي سي ، والمحرك بالطبع يعمل بالحقن الالكتروني وتأتي ناقل الحركة فى هذة السيارة يدوي وهو الافضل والانسب لها سعر السيارة في سوق المستعمل موديل 2016 111.000 ألف

شيفروليه أوبترا



شيفروليه لانوس