الأوفر برايس يرفع أسعار السيارات المستعملة

كشفت رابطة تجار السيارات في مصر ان ماحدث في الفترة الاخيرة من زيادات في أسعار السيارات المستعملة مرتبط بما حدث مؤخرا في السوق ، مع قلة تواجد السيارات الجديدة في مصر وصعوبة العثور على العديد من طرازات السيارات الجديدة بسبب ماشهدته عملية الاستيراد بعد انتشار فيروس كورونا.



وأشارت الرابطة ان الكثير من المشترين الذين لم يجدوا السياراة الجديدة او عانوا من ارتفاع في أسعار العديد منها خاصة الاوفربرايس وانتشاره في الفترة الأخيرة انتقلوا إلى سوق المستعمل لشراء السيارة، وأدى ذلك أيضا إلى زيادة مبيعات سوق المستعمل حاليا.



ومع زيادة الطلب بدأت أسعار المستعمل في الانتعاش والارتفاع ، وهذا عكس توقعات سابقة بانخفاض الاسعار بسبب قرب نهاية العام.



كما أن سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر قد أغلق في مارس الماضي ، ولم يعد من جديد حيث تم الإعلان عن غلقه بصورة نهائية في موقعه الحالي في مدينة نصر والبحث عن موقع بديل لإقامته من جديد.



يذكر أكد الكثير من الخبراء في مجال قطاع السيارات في مصر أن ظاهرة الأوفربرايس لم تعد مرتبطة بطرازات محدودة في السوق المصري ولكنها تتواجد الآن على أغلب الموديلات التي يتم بيعها حاليا في مصر وتوغلت هذه الظاهرة في السوق المصري.



أما وفي الفترة الاخيرة ظهر العديد من الموديلات لدى الموزعين المعتمدين مع وجود الأوفر براس والذي يصل إلى 10 آلاف جنيه



وأشار الخبراء إلي ضرورة التوقف مع التعامل بالاوفر برايس من خلال العملاء مطالبين بعدم شراء السيارات باكثر من سعرها الرسمي حيث يجب أن يتضافر العملاء لوقف انتشار هذه الظاهرة ، وشملت هذه الظاهرة سيارات يابانية ، وأوربية ووصلت إلى بعض الموديلات إلى 25 ألف جينه وتجاوزت 10 % من سعر أحد الموديلات .



والغريب في الامر أن توقع البعض انخفاضا في أسعار السيارات نتيجة الركود خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فغيروس كورونا المستجد كوفيد -19 حول العالم ، لكن الخبراء يرون العكس، ويبررون ذلك بأن المخزون من السيارات لدى الوكلاء تناقص مع توقف حركة الملاحة البحرية والجوية.

