تعرف على موعد إعادة فتح سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر

قال العميد إبراهيم إسماعيل مدير عام أسواق السيارات بمدينة نصر، أن سوق السيارات تم تعليق العمل به منذ اجتياح الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

واضاف اسماعيل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الأعمال الإنشائية التى تتم حاليا في الساحة الكبرى لسوق السيارات هي أعمال صب الخرسانة للأعمدة الكبارى الخاصة بمنطقة مصطفى النحاس .

وأوضح مدير عام أسواق السيارات ان كل الإشغالات والأعمال سيتم إزالتها وعودة الشئ لأصله ، وانه سيتم استئناف العمل وحركة البيع والشراء داخل السوق من جديد فى بداية شهر سبتمبر ، بكامل طاقته الاستيعابية .

وتابع مدير عام أسواق السيارات أنه لا يوجد أى قرار رسمى بنقل السوق إلى الأماكن التى تم اختيارها له من قبل حتى يومنا هذا ، وسيتم الاعلان الرسمى فى حال تنفيذ قرار النقل .

واكد اسماعيل ان السوق سيعمل بعد اعادة فتحه أمام المواطنين بشكل كامل يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وبنس تسعيرة الدخول الى الساحة دون اى زيادات عن المقررة له .