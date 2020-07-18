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سيارات

تعرف على موعد إعادة فتح سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر

السبت 18/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال العميد إبراهيم إسماعيل مدير عام أسواق السيارات بمدينة نصر، أن سوق السيارات تم تعليق العمل به منذ اجتياح الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

واضاف اسماعيل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الأعمال الإنشائية التى تتم حاليا في الساحة الكبرى لسوق السيارات هي أعمال صب الخرسانة للأعمدة الكبارى الخاصة بمنطقة مصطفى النحاس .

وأوضح مدير عام أسواق السيارات ان كل الإشغالات والأعمال سيتم إزالتها وعودة الشئ لأصله ، وانه سيتم استئناف العمل وحركة البيع والشراء داخل السوق من جديد فى بداية شهر سبتمبر ، بكامل طاقته الاستيعابية .

وتابع مدير عام أسواق السيارات أنه لا يوجد أى قرار رسمى بنقل السوق إلى الأماكن التى تم اختيارها له من قبل حتى يومنا هذا ، وسيتم الاعلان الرسمى فى حال تنفيذ قرار النقل .

واكد اسماعيل ان السوق سيعمل بعد اعادة فتحه أمام المواطنين بشكل كامل يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وبنس تسعيرة الدخول الى الساحة دون اى زيادات عن المقررة له .

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