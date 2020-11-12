تقرير أممي: 5 دول أفريقية استحوذت على نصف صادرات السيارات المستعملة للقارة السمراء

أفاد تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن 5 دول أفريقية استحوذت وحدها على 47% من نصف إجمالي واردات السيارات المستعملة إلى القارة السمراء عام 2018.





وأوضح التقرير الأممي أن الدول الخمس، التي استحوذت على ما يقرب من نصف إجمالي واردات السيارات المستعملة لإفريقيا، هي: نيجيريا التي استوردت 238 ألفا و760 سيارة - أي 16% من واردات السيارات المستعملة لإفريقيا - ثم ليبيا 161 ألفا و814 سيارة (11%)، فتنزانيا 125 ألفا و845 سيارة (9%)، وغينيا 81 ألفا و69 سيارة (6%)، وأخيرا غانا 80 ألفا و104 سيارة (5%).





وأشار إلى أن أفريقيا تعد الأولى في استيراد السيارات المستعملة على مستوى العالم حيث استحوذت، في الفترة بين عامي 2015 و2018، على 40% من واردات السيارات المستعملة عالميا، مقارنة بـ 24% لأوروبا الشرقية و15% لمنطقة آسيا - الباسيفيك و12% لمنطقة الشرق الأوسط و9% لأمريكا اللاتينية.





ووفقا للتقرير الأممي، فإن إفريقيا تعد سوقا مزدهرة لواردات السيارات المستعملة بسبب ضعف التشريعات المتعلقة بهذا النوع من السيارات في عدد كبير من الدول الإفريقية.





جدير بالذكر أن حجم التجارة العالمية للسيارات المستعملة قدر في عام 2014 بحوالي 17.6 مليار دولار أمريكي.