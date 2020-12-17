العالم يترقب حفل توزيع جوائز ذا بيست.. الليلة





ومن المقرر أن يقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.





المنافسين على جوائز ذا بيست:

أفضل لاعب:

ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ - ميسي "برشلونة" - كريستيانو رونالدو "يوفنتوس".





أفضل مدرب:

مارسيلو بيلسيا "ليدز يونايتد" - يورجن كلوب "ليفربول" - هانز فيليك "بايرن ميونخ".





أفضل حارس مرمى:

مانويل نوير "بايرن ميونخ" - أليسون بيكر "ليفربول" - أوبلاك "أتلتيكو مدريد".





أفضل هدف "بوشكاش":





لويس سواريز "أتلتيكو مدريد"- سون "توتنهام" - جورجيان دالا "فيلامينجو".





أفضل لاعبة:

لوسي برونز - بيريل هاريدر - ويندي رينارد.





أفضل حارسة مرمى:

سارة بوحدي - أليسيا نيهير - كريستين إنيدلير.





أفضل مدربة:

إيما هايس - جا لوك فيسير - ساريا ويجمان.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية حفل جوائز الأفضل في العالم 2020 "ذا بيست" الذي يستضيفه مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" بمدينة زيورخ السويسرية.