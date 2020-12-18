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مرأة

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم والتي أتمت عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على رشاقتها وجمالها.

وتتمتع الفنانة نيللي كريم بذوق واستايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات ومشاهير العرب، حيث تميل إلى اختيار الفساتين والملابس الغريبة وغير التقليدية على الرغم من إتباعها وحرصها الدائم على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

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وتعتمد نيللي كريم على إقتناء الأزياء الملفتة سواء فساتين السهرة أو الإطلالات الكلاسيك أو الملابس الكاجوال، ولكنها تفضل اختيار القطع المتناسقة مع قوامها والتي تكشف عن رشاقتها.

وتحرص نيللي كريم على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات القيمة والفخمة التي تزيد من جاذبيتها وجمالها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيط والجذاب ولا تبالغ في إستخدام مستحضرات التجميل والمكياج.

إليكم أبرز إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها...

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها
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