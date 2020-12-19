خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

وقالت مي زوجة خالد الصاوي، "إحنا بنحب السلاح وعندنا شغف وحب للتحف الحربية"، لترد أبلة فاهيتا قائلة "انتوا قتالين قتله".

كما كشف "الصاوي"، عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: "هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب"، لتعلق زوجته قائلة: "أه ممكن اعض حد لما يصحيني.. وأنا نومي خفيف ومبعرفش انام تاني لما اصحى".





ووجه خالد، التحية والتقدير للمشاهدين، معقبا "أنا بحب الناس وبشكرهم عن كل واحد عملي حاجة وقدم لي الهدايا".





وقد قام الفنان خالد الصاوي، بتجسيد العديد من الشخصيات على الهواء مباشرة، منها شخصية "مدام عفاف الموظفة".





وأكمل "كل حاجة حصلتلي في الوقت الصح.. زمان كنت متهور بس دا ميمنعش أني دلوقتي عقلت".





فيما علق على سؤال "أبلة فاهيتا"، "بتحب مين أكثر كريم عبد العزيز ولا أحمد حلمي؟"، قائلا "أنا بحب الاثنين بس كريم عبد العزيز أقرب لي".





وعن طفولته، قال الصاوي: "أنا مكنتش طفل هادي في المدرسة.. أنا اترفدت في سنة رابعة ابتدائي".



وتابع "اللي غيرني أن في واحد قالي أن دمي تقيل.. بس أنا مش كدا والناس شافت مني جوانب وجوانب، وهنا قررت أني اظهر الجانب الفكاهي من شخصيتي.



وقد طلبت "أبلة فاهيتا" من الفنان خالد الصاوي أن يؤدي أغنية "أحلى حاجة فيكي" وخاصة كوبليه "يالا إن شالله أموت في هواك"، ليبادرها قائلا إن هذه اللقطة كانت في فيلم.



قدم الفنان خالد الصاوي، خاتم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء مباشرة، وقام بوضعه في أيديها، قائلا: "من فضلك تقبلي مني الهدية المتواضعة دي".



وروى الصاوي موقفا غريبا حدث معه ومع زوجته بالخارج، قائلًا "سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة".