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توك شو

حد يسمعنا زغروطة.. خالد الصاوي يقدم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قدم الفنان خالد الصاوي، خاتم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء مباشرة، وقام بوضعه في أيديها، قائلا: من فضلك تقبلي مني الهدية المتواضعة دي".

وعلقت "أبلة فاهيتا" على تصرف خالد الصاوي قائلة: "يا وعدي.. حد يسمعنا زغروطة".

وأضافت "فاهيتا" خلال برنامجها "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، خطبتني والله، ليعلق قائلا: خطفتك مش خطبتك".

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 
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