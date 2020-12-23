هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

أكد مصدر مسؤول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، أنه نظرا لتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا بشكل كبير ، تم التوسع فى المحاضرات الاونلاين على المنصة الإلكترونية بدءا من اليوم وحتى نهاية الفصل الدراسى الاول .





كما أشار المصدر إلى أنه يوجد محاضرات حضوريا بالكلية ولكن تكون اختياريا لأعضاء هيئة التدريس التى ترغب فى ذلك بدءا من يوم السبت الموافق ٢٦ من ديسمبر الجارى ولكن تم إلغاء الغياب فى المحاضرات الحضورية .





وكان قد صرح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثالث من يناير المقبل ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإقامتها .



