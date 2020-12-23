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تعليم

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:09 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
أكد مصدر مسؤول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، أنه نظرا لتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا بشكل كبير  ، تم التوسع فى المحاضرات الاونلاين على المنصة الإلكترونية بدءا من اليوم وحتى نهاية الفصل الدراسى الاول .

كما أشار المصدر إلى أنه يوجد محاضرات حضوريا بالكلية ولكن تكون اختياريا لأعضاء هيئة التدريس التى ترغب فى ذلك بدءا من يوم السبت الموافق ٢٦ من ديسمبر الجارى ولكن تم إلغاء الغياب فى المحاضرات الحضورية .

وكان قد صرح  الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثالث من يناير المقبل ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإقامتها .

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم عقد اجتماعا لتحديد موعد إجراء الامتحانات وكذلك كيفية إجراؤها سواء حضوريا من خلال حضور الطلاب في مقر الكلية أو إلكترونيا من خلال منصات التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة .
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