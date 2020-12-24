وكيل صحة الشرقية يعاين المراكز الطبية المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقدالدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، المراكز الطبية بالزقازيق وبلبيس، لمعاينة واختيار الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بمحافظة الشرقية بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".





حيث تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بالشوبك بمجمع الخدمات بمركز الزقازيق، ومكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها، والتأكد من توافر أماكن لإستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم، وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، وذلك استكمالا لجولة أمس لتفقد عدد من أماكن المحافظة.





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتي بعد استلام وزيرة الصحة الدفعة الأولي للقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية يتم توفير لقاح الفيروس بها.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلي أن لقاح فيروس كورونا الصيني تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، حيث يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إتاحة اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتوفير شحنات أخري تباعًا خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح .





وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما سيتم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" للحصول علي المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.