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رياضة

انفراد.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
ساسى
ساسى
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منتصر الرفاعي

اتفقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم  مقابل مليون و200 ألف يورو سنويا أي ما يقرب من 42 مليون جنيه في الموسم .

واضطرت اللجنة القضائية للموافقة على طلبات  فرجاني ساسي المالية في ظل شعبية اللاعب الجارفة داخل القلعة البيضاء وبين الجماهير بجانب قرب انتهاء عقده حيث يحق له التوقيع لأى ناد أخر دون الرجوع للزمالك في يناير المقبل بجانب رغبة الدولي التونسي في البقاء ميت عقبة ورفضه شكوى النادي بسبب مستحقاته المتأخرة والتي تقترب من المليون يورو.

ويتقاضى فرجاني ساسي في عقده الحالي مع الزمالك  مليون و892 الف و473 يورو و يطلب زيادة 20% عن عقده الحالي ليصل إلى 2 مليون و200 ألف يورو تقريبا  .

وشهدت تفاصيل عقد ساسي الحالي حصوله على راتب سنوي يعادل 35 مليون جنية مصري، وبعقد لمدة 3 سنوات أي سيحصل على ما يزيد من 105 مليون جنية مصري.

ووضع في العقد بند بدل السكن مقدر بـ 12904 جنية مصري، ووضع له بند حصوله على تذكرتين سفر له ولأسرته كل موسم.

وتبذل اللجنة القضائية المكلفة بإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري ونائبه المستشار هشام إبراهيم وعضوية المستشار عماد عبدالعزيز جهدا كبيرا من أجل توفير مقدم عقد ساسي لحسم الأمر قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلي وانتهاء هذا الملف تماما قبل الدخول في لوغاريتمات يناير .

ويتولى ملف تجديد ساسي الثنائي طارق حشيش المدير المالي للزمالك وفاروق جعفر مستشار المجلس للشئون الفنية .

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