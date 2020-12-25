أنصاف رجال .. آيتن عامر تنتقد عفاف شعيب لهذا السبب

نشرت الفنانة آيتن عامر، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، انتقدت فيه تصريحات الفنانة عفاف شعيب، حول مساعدة الرجل لزوجته في أعمال المنزل.





وكتبت آيتن عامر في تغريدتها على تويتر قائلة: « ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد».









يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏



