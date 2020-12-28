تطبيق الإجراءات الاحترازية.. 4 مستشفيات للعزل في جنوب سيناء

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وضرورة الاستعداد بشكل جاد للموجة الثانية لفيروس كورونا .





وأصدر المحافظ عدة قرارات أبرزها إلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق للمخالفين مع إمكانية تنظيم عشاء عادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما تقرر وقف أيه فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، وتطبيق غرامة فورية علي المنشآت والمطاعم والكافيهات المخالفة بالحد الأقصى للغرامة (4000) جنية مع غلق المنشأة لمدة أسبوع وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق مع تنفيذ الغرامة .





وشملت الإجراءات تطبيق غرامة فورية (50) جنية علي الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة من الأحد القادم وفي حالة الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف إلي النيابة المختصة.





كما سيتم حظر إقامة سرادقات العزاء وغلق قاعات المناسبات داخل المساجد أو الدور المختلفة، بالإضافة لتفعيل استخدام الخط الساخن علي مستوي المحافظة برقم (114).





وأعلن محافظ جنوب سيناء عن تحديد 4 مستشفيات للعزل هي (مستشفي أبورديس المركزي – مستشفى نويبع المركزي – مستشفي دهب المركزي – مستشفي شرم الشيخ الدولي) إضافة إلي تجهيز مدرسة التمريض بالطور لاستقبال حالات العزل بالطور.





وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة المستلزمات الوقائية الطبية بجميع منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة بمدن جنوب سيناء.





وأوضح المحافظ أنه تم تحديد أماكن منافذ التطعيم باللقاح بمدن ( طور سيناء – نويبع – رأس سدر ) وطبقا للتوقيتات التي تحددها الدولة.





وناشد المحافظ المواطنين بعدم تكديس الأدوية لإتاحتها للجميع وتجنب حدوث اختناقات أو أزمات في الأدوية .





كما أمر المحافظ الصحة توفير أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين وتأكيد توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات وأيضا بالصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين .





وأكد على ضرورة استعداد أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل، وتجهيز كافة الترتيبات اللازمة للاستعداد لتنفيذ خطط الدولة لتطعيم المواطنين باللقاحات.





وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع عدد 10 آلاف كمامة على العاملين بالمحافظة والمدن حسب معدل التوزيع، مؤ كدا علي ضرورة التاكد من سلامة الموظفين العائدين من إجازاتهم وتنفيذ عزل منزلي في حالة أي اشتباه بالإصابة .





اقرأ أيضا :