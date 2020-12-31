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مرأة

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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رنا عصمت

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها من احتفال ليلة رأس السنة.


وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأحمر المشجر الأخضر فوق الركبة و مكشوف الصدر وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي من خلال إطلالتها. 


أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة
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