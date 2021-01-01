بعد إعلان ترشحه لرئاسة الزمالك.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل إن ما فعله مرتضى منصور في نادي الزمالك في خمس سنوات لم يفعله أحد.
وتابع العدل خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق قائلا: "مش معنى أن الراجل مش فى الصور يبقى ألغى اللى كنت بقوله عنه من 3 شهور".
وأضاف العدل: بالفعل هناك أخطاء للمستشار مرتضى منصور، وتجاوزات لكن يجب أن يمنح كل ذى حق حقه".
وأعلن الكاتب والشاعر مدحت العدل أنه سيخوض انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد رئاسة النادى ، وفى حالة عدوله عن ذلك سيدعم الشخص الذى سيخدم النادي ويهتم بمصالحه.