ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إعلان ترشحه لرئاسة الزمالك.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:52 م
الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست مدحت العدل
Advertisements
أسامة علي
قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل إن ما فعله مرتضى منصور في نادي الزمالك في خمس سنوات لم يفعله أحد.

وتابع العدل خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق قائلا: "مش معنى أن الراجل مش فى الصور يبقى ألغى اللى كنت بقوله عنه من 3 شهور".

وأضاف العدل: بالفعل هناك أخطاء للمستشار مرتضى منصور، وتجاوزات لكن يجب أن يمنح كل ذى حق حقه".

وأعلن الكاتب والشاعر مدحت العدل أنه سيخوض انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد رئاسة النادى ، وفى حالة عدوله عن ذلك سيدعم الشخص الذى سيخدم النادي ويهتم بمصالحه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد عزله من الفيفا .. تعرف على خليفة أحمد أحمد فى رئاسة الكاف

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

بعد إعلان ترشحه لرئاسة نادي الزمالك.. أعمال فنية لا تنسى لـ مدحت العدل

مدحت العدل معلنا التحدي رسميًا: سأترشح لرئاسة نادي الزمالك

هبعد عن السينما.. مدحت العدل يكشف تفاصيل خوضه انتخابات الزمالك

مصالحة شاملة.. مدحت العدل يكشف برنامجه لخوض انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

مدحت العدل: منظومة التحكم الرياضي في مصر ليست جيدة .. فيديو

MBC تبدأ عرض مسلسل عمر للراحل حاتم على

وفاة مسؤول بتعليم البحيرة بفيروس كورونا

ظاهرة غريبة في تركيا.. وتوقعات باختفاء فصلين من فصول السنة

محمد الباز : جزمة وحيد حامد أشرف من الشامتين في مرضه

راقد منذ 15 عاما.. شاهد| فيديو جديد للأمير السعودي النائم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبر مكالمة فيديو.. آخر كلمات مريض كورونا قبل دخوله في غيبوبة ووفاته

بشرى لملاك سيارات BMW و هواتف IPHONE.. صور

بعد تصدرها التريند.. شاهد| 10 صور للفنانة روبى أثارت الجدل