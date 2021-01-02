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محافظات

التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا

السبت 02/يناير/2021 - 11:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
انتهت اللجان المشرفة على إنتخابات برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم السبت من استعدادتها لاستقبال المشاركين خلال عملية التصويت الإلكتروني في إنتخابات برلمان شباب مصر تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا "وذلك للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية حيث جرى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين  على العملية الانتخابية كما جرى اليوم اجراء تجربة مع الادارات التى بها مقرات عبر برنامج زوم

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه واشراف الدكتور وطارق باشا  وكيل المديرية لشئون الشباب واشراف منى جودة  مدير عام ادارة التعليم المدنى والبرلمان.
فيما تأنى الدقهلية ضمن  المرحلة الثانية والتى تضم  13 محافظة وهم  ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتشمل عدد مقاعد الدقهلية 33 مقعد منهم 16 مقعد فردى و17 مقعد قائمة وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير الحالى وتجرى الانتخابات داخل ١٩ لجنه تابعين للادارات الفرعيه من بينهم لجنتين بديوان عام المديرية و  لجنه المغتربين وستجرى الانتخابات من العاشره صباحا حتى الخامسه مساء فى ١٠ دوائر انتخابية داخل ١٩ مقرا  لمدة يومان حيث يبلغ من لهم حق التصويت 1206 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ لاختيار 33 مرشحا (فردي وقائمة) .

ومن جانبه شدد علاء الشربينى وكيل الوزارة علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير  قياس الحرارة  وكمامة وجلافز وكحول هاند جيل للقائمين على تنفيذ الاجراءات الانتخابية، اتخاذ اجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الادلاء بالصوت تكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الادارة ومسئول الربط الإلكتروني وامام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت والتأكيد من لبس الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالادلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الادلاء بالصوت.

يذكر ان عدد مقاعد الفردي  270 مقعد بينما مقاعد القائمة 298 مقعد على مستوى الجمهورية وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية  للمرشحين ( الفردي اوالقائمة )من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح  الكترونيا و وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية  للمرشحين (فردي أو القائمة) ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية، بأسبقية الترشح  الكترونيا،كذلك تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي568 مقعدا  وكذلك الدوائر الإنتخابية  إلي 100 دائرة انتخابية .
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
التصويت لاختيار 33 مرشحا لبرلمان الشباب في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية..غدا
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