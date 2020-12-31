لجنة لمتابعة الالتزام بمنع الاحتفالات برأس السنة في الدقهلية.. تفاصيل

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعا لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، خاصة مع اعياد الميلاد وقدوم العام الميلادي الجديد وفي ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجدو وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.



جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، و اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، و منال الغندور السكرتير المساعد .





وقد اكد محافظ الدقهلية علي متابعة تفعيل كافة الاجراءات الاحترازية ومنع كافة اشكال الاحتفالات حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة .





وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنه باشراف منال الغندور السكرتير المساعد للمرور ومتابعة الالتزام بغلق الاماكن ومنع كافة اشكال الاحتفالات برأس السنة .





وكلف المحافظ رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الاجراءات التى سبق وان تم اتخاذها واقراراها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، ووجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الارشادات الخاصة بها، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصه الذين يعانون من امراض مزمنة وغيرها ان يتجنبوا اماكن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة، وفى اماكن المصالح الحكومية .





وشدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى ، والتٱكيد على بوسترات التوعية فى اماكن ظاهرة للجميع ، والابلاغ الفورى عن ٱية حالات او اعراض لسرعه اتخاذ الازم فورا ،وان يتم تنفيذ خطة مديرية الامن مع مجالس المدن بضرورة منع التجمعات سواء مآتم او افراح، او احتفالات ،والتشديد على سائقى المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين .

واكد المحافظ على ضرورة قيام مديرية الاوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعى..





واكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر فى كافة الاماكن .

واكد محافظ الدقهلية على ان كافة الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة فى حالة يقظة تامه للتعامل الفورى مع اي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة مؤكدا لمواطنى الدقهلية ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية..