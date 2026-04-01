تحذير ناري من وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا بـ «الناتو» تحت المُراجعة بعد مواجهة إيران
وليد عبداللطيف ينتقد تغييرات حسام حسن .. ويؤكد: كنّا بحاجة لجُرأة هجومية أمام إسبانيا
مُنشأة أدوية أم أسلحة كيميائية؟ .. إيران وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بعد غارة على مصنع طهران
مصطفى الفقي يكشف خفايا اختيار أمين عام الجامعة العربية وعلاقته بالسياسة والإيرادات | فيديو
لمدة 5 ساعات .. انقطاع المياه اليوم عن مدينة قلين بكفر الشيخ
محلل عسكري: الولايات المتحدة غير قادرة على غزو بري شامل لإيران | فيديو
الخليج تحت النار .. هجوم إيراني يتسبّب في حريق كبير بمُنشأة بحرينية
تسليم اليورانيوم المُخصّب .. وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار إيراني أغضب واشنطن
قرارات صارمة .. ثلاث شركات طيران إماراتية تحظر دخول الإيرانيين مع استمرار الحرب
المنظمة العربية: قانون إعـ.ـدام الأسرى «جريمة حرب» وانتهاك صارخ للقانون الدولي
بعد روسيا .. قمة بين مجلس التعاون الخليجي والصين لبحث تداعيات العدوان الإيراني
تصعيد إيراني صادم .. اندلاع حريق في مطار الكويت بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة
رئيس التحرير
طه جبريل
«ماعت» تحذر من إطالة الحرب في اليمن بسبب التدخلات الخارجية

مناقشة تطورات الأوضاع الحقوقية في اليمن
الديب أبوعلي

نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمشاركة نخبة من خبراء حقوق الإنسان، فعالية جانبية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة تطورات الأوضاع الحقوقية في اليمن والتحديات المتصاعدة التي تواجه المدنيين.

وخلال الفعالية، أكدت ميرا الفراش، نائب مدير وحدة الآليات الدولية بماعت، أن التطورات التي شهدها مجلس القيادة الرئاسي منذ ديسمبر 2025 تعكس هشاشة واضحة في بنية الحكم، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات والنزعات الانفصالية يتزامن مع تزايد مقلق في الانتهاكات، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، ووجود مراكز احتجاز غير رسمية، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الصحافة في ظل غياب المساءلة.

من جانبه، شدد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، على أن الأزمة اليمنية ترتبط بشكل وثيق بالتدخلات الإقليمية، موضحًا أن دعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة وعلى صلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أسهم في تعقيد المشهد الأمني وتهيئة بيئة لعودة الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

وقف تدفقات السلاح إلى أطراف النزاع 

وأوصى "عقيل" بضرورة وقف تدفقات السلاح إلى جميع أطراف النزاع، وإنهاء أي دعم للتشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة، لتحقيق وقف فعلي للقتال، مشددًا على أن أي مسار جاد نحو السلام يجب أن يعالج جذور الصراع المرتبطة بالتدخلات الخارجية، مع ضمان التزام الأطراف كافة بتهدئة شاملة تضع حماية المدنيين في المقام الأول.

وفي السياق ذاته، أوضح نبيل الأسيدي، عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين، أن اليمن باتت من أخطر البيئات على العمل الصحفي، في ظل توثيق آلاف الانتهاكات التي شملت القتل والاعتقال والتضييق الممنهج، مؤكدًا أن غياب الإعلام المستقل وسيطرة أطراف النزاع على المشهد الإعلامي يسهمان في تصاعد خطاب الكراهية، بما يهدد فرص التعايش السلمي.

كما سلطت هدى الصراري، رئيسة الرابطة الجنوبية لعائلات ضحايا الاغتيالات والتعذيب والاختفاء القسري، الضوء على خطورة ملف السجون السرية في جنوب اليمن، مشيرة إلى استمرار وجود مراكز احتجاز غير رسمية منذ عام 2015 في مناطق خاضعة لسيطرة قوات مدعومة خارجيًا، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة تشمل الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، ما أدى إلى حالات وفاة واختفاء دائم.

من جانبها، أشارت سيلين ديلغادو، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن النساء في اليمن يواجهن تهميشًا واسعًا من مواقع صنع القرار، في ظل قيود متزايدة على حركتهن ومشاركتهن العامة، مشددة على أن تحقيق سلام مستدام لن يكون ممكنًا دون إشراك النساء بشكل فعّال في العملية السياسية.

وخلصت الفعالية إلى أن الأزمة في اليمن تجاوزت كونها صراع مسلح، بل أزمة مركبة تتعلق بالحوكمة والمساءلة والحقوق الأساسية، ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لضمان حماية المدنيين ودعم مسار سلام شامل ومستدام.

مؤسسة ماعت للسلام حقوق الإنسان الأمم المتحدة اليمن مجلس القيادة الرئاسي الأزمة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي الجماعات المتطرفة

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

تعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمطاعم والكافتيريات خلال أسبوع أعياد الأقباط

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة غدا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس

محمد رمضان

بصور من الكواليس .. محمد رمضان يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد أسد

طة دسوقي

أنا زي الفل.. مالي؟".. طه دسوقي يعلن عن أول ستاند أب كوميدي له

يمنى طولان

إطلالة جذابة لـ يمنى طولان تبرز أناقتها ورشاقتها

بالصور

خبراء فرنسيون يُحذّرون من تناول الكرواسان .. يُصيبك بالسرطان لهذه الأسباب

تناول الكرواسان والخبز الفرنسي قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

دراسة: المشي نصف ساعة يوميًا يُقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

المشي نصف ساعة يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

طريقة عمل كيكة الجيلي بالفواكه .. وصفة سهلة ومنعشة في المنزل

طريقة عمل كيكة الجيلي بالفواكه

لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا .. أطعمة ومشروبات تقوّي جهاز المناعة | تعرّف عليها

أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد