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محافظات

قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
اعدام اغذية فاسدة
اعدام اغذية فاسدة
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همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم أنه بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة، فقد قام فريق مراقبة الأغذية بالمرور على عدة منشآت شملت مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأضاف البيان أنه تم المرور اليوم على 11 منشآة غذائية (مطاعم وكافيهات) بشارع الجمهورية وشارع الجيش بمدينة المنصورة حيث تم إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة من أرز ومكرونة مطهية ولحوم مفرومة وجمبري مطهي متغير الخواص و120 لتر عصائر وزيوت  طعام محروقة وتلاحظ أن 8 منها تدار بدون ترخيص.

وأشار البيان الى انه تم تحرير حوالي 17 محضرا لوجود مخالفات في هذة المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وسحب 18 عينة مطهية وإرسالها  للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتحرير محاضر غلق للمخالفين. 

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض،  مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية
قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية
قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية
قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية
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