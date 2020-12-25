إنجاز طبي .. جراحة ناجحة لطفلة تعانى من تشوه خلقي بالقلب بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الجمعة عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في إجراء عملية قلب مفتوح باستخدام ماكينة القلب الصناعي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مولودة بتشوه خلقي بالقلب عبارة عن ثقب كبير بين الاذينين وغير قابل للغلق عن طريق القسطرة التداخلية .





و أضاف وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي تمكن من غلق الثقب باستخدام ماكينة القلب الصناعي واستخدام رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفلة وقد تمت العملية بنجاح وتم فصل الطفلة عن اجهزة التنفس الصناعي بعد ثلاث ساعات وهي تحت الملاحظة بالعناية وحالتها مستقرة.





و تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش،مدير المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



