إنجاز طبي .. جراحة ناجحة لطفلة تعانى من تشوه خلقي بالقلب بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
فى تصريحات له اليوم الجمعة عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في إجراء عملية قلب مفتوح باستخدام ماكينة القلب الصناعي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مولودة بتشوه خلقي بالقلب عبارة عن ثقب كبير بين الاذينين وغير قابل للغلق عن طريق القسطرة التداخلية .
و أضاف وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي تمكن من غلق الثقب باستخدام ماكينة القلب الصناعي واستخدام رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفلة وقد تمت العملية بنجاح وتم فصل الطفلة عن اجهزة التنفس الصناعي بعد ثلاث ساعات وهي تحت الملاحظة بالعناية وحالتها مستقرة.
و تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش،مدير المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
واضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتى في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة.
كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للوزيرة لحرصها الدائم على دعم مستشفيات الدقهلية بكافة الامكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.
كما اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له امس الخميس ايضا عن الانتهاء من إجراء اكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.