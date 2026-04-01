برافو للفراعنة .. فتحي سند يُشيد بالأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر أمام إسبانيا

أشاد فتحي سند بأداء منتخب مصر بعد تعادله السلبي أمام منتخب إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب إسبانيول في برشلونة، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وكتب سند عبر حسابه علي فيسبوك “تجربة مفيدة للفراعنة أمام الماتادور الإسبانى فى برشلونة تنتهى بتعادل سلبى .. مكاسب بالجملة تدعو للاطمئنان على الجانب الدفاعى.. وتدفع إلى البحث عن الفاعلية الهجومية .. أداء رجولى .. ثقة .. وروح قتالية .. ”برافو "

وتعادل منتخب مصر في مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، سلبيًَّا دون أهداف على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل، ضمن إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.