مُخطط الزمالك للقضاء على فتنة حراس المرمى بمُباركة جون إدوارد

قال الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك وضع مخططاً بالاتفاق بين جون إدوارد المدير الرياضي والإدارة للقضاء على فتنة حراسة المرمى في القلعة البيضاء والتي تكررت في أكثر من مناسبة خلال الموسم الحالي وتسبب في هز استقرار الفريق الكروي.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك استقر على رحيل أحد حراسه محمد عواد أو محمد صبحي في نهاية الموسم، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في نهاية في الموسم وفقاً لحالة وانضباط الثنائي.

وتابع: "جون إدوارد والإدارة اتفقا أيضاً على استمرار المهدي سليمان،خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء والتزامه بحالة الانضباط داخل الفريق الكروي".