بمساحة 350 مترا.. إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية





أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والادارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية واراضى الدولة والبناء بالمخالفة للقانون.



ففى مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولى عبد العال رئيس المركز إنه تم ازالة سور مخالف تم بناؤه بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى على مساحة 250 متر مربع بقرية شبرا قبالة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفة .



وفى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز إنه تمت ازالة تعدى عبارة عن اعمدة خرسانية للدور الثانى علوى خارج الحيز العمرانى بقرية العصافرة على مساحة 100 متر مربع وتم الازالة بالكامل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وفى نطاق حى غرب المنصورة،أعلن المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى أنه تم ايقاف الاعمال وازالة اعمدة بالدور السادس علوى لعقار بشارع الفاروق بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة وذلك بالمخالفة للقوانين 43 لسنه 79 و119 لسنه 2008 للبناء الموحد وتعليمات السيد رئيس الوزراءفى هذا الشان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.





وفى مركز ومدينة المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز إنه تمت ازاله حوائط بالطوب الاحمر بالدور السابع علوى بحوض الزعفران بمدينة المنصورة لتجاوز قيود الارتفاع والبناء بدون ترخيص ، كما تم فك شدة خشبية لسقف للدور الاول بناء بدون ترخيص بقرية شاوة مركز المنصورة

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات .





واضاف المحافظ ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة،مؤكدا أنه

لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية بالدقهلية او اراضى الدولة،لافتا إلى إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط.





وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.