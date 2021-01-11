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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. الشارقة تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المالديف

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:00 م
غرفة الشارقة
غرفة الشارقة
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وكالات
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية المالديف لدى الإمارات سبل تعزيز التعاون و زيادة التبادل التجاري بين رجال الأعمال في إمارة الشارقة ونظرائهم في المالديف والعمل على توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتطويرها بما يسهم في تقوية مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأمينة شبينه سفيرة جمهورية المالديف بالإمارت بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأكد الجانبان أهمية طرح مبادرات تعزز من زيادة اللقاءات بين الوفود التجارية التي من شأنها تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية و تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية بين البلدين الصديقين.

واستعرض العويس خلال اللقاء دور الغرفة وما تقوم به من جهود كبيرة لتطوير العلاقات التجارية لإمارة الشارقة باعتبارها من البوابات الهامة للدخول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية ونظرا لأهمية موقعها الجغرافي والخدمات اللوجيستية المتطورة التي توفرها مقدما شرحا عن استراتيجية الغرفة في دعمها لبيئة الأعمال في الشارقة من خلال حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها لأعضائها من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101".

وأشار إلى الدور الرائد لمركز إكسبو الشارقة وأهم الفعاليات المحلية والدولية التي يستضيفها وينظمها على مدار العام وتعتبر الأهم من نوعها على مستوى المنطقة داعيا إلى تنسيق الجهود لاستضافة الوفود التجارية المالديفية للتعرف عن كثب على جميع المقومات الاستثمارية للإمارة والتي جعلتها من أفضل البيئات الحاضنة للأعمال والاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبها أشادت أمينة شبية بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية المالديف ودولة الإمارات، مؤكدة أن المالديف منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين كونها تشهد تطورات اقتصادية مهمة ومتواصلة وتتبنى سياسات تجارية حرة بهدف تهيئة بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر.

وأعربت عن رغبة بلادها في تنظيم زيارة لوفد تجاري إلى إمارة الشارقة لبحث فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات وبما يسمح ببناء شراكات تعود بالنفع والفائدة على الجانبين والعمل على تشجيع القطاع الخاص المالديفي على التعاون مع نظرائه في الشارقة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حثهم على الحضور والمشاركة في المعارض التي تقام في مركز إكسبو الشارقة.
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