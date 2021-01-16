بني سويف يتعادل مع الإعلاميين 1/1 بدورى القسم الثانى

تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام ضيفه الإعلاميين بنتيجة 1/1 بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.





كان فريق الإعلاميين قد تقدم عن طريق محمد أسامة بالدقيقة 33 بالشوط الاول وتعادل محمود عبد العاطى لبنى سويف بالشوط الثانى بالدقيقة 27 .





بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدء المباراة بتشكيل مكون م ( شريف مدحت و محروس محمود ومصطفى عبد الوهاب وحسام البدرى و عبد الواحد عبد العزيز أسامة مرعى ومحمود فرج ومعتز محروس وكريم اشرف واحمد عبد الرازق و محمود عبد العاطى )





فيما بدء الإعلاميين اللقاء بتشكيل مكون من حسام عبد الخالق وباسم عيد وخالد سعيد ومحمد طارق وشريف عمر و محمد اشرف واغاثون ميلاد و فلفل عمر ومحمد أسامة حمادة جلال و اسلام كمال )





وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد الغندور وعاونه احمد رشدى ويوسف داعش ومحمد مامون حكم رابع وتونى عثمان مراقب حكام وأحمد فريد مراقب مسابقات .





وحصل كلا من اسلام كمال واغاثون ميلاد لاعبي الإعلاميين على الكارت الاصفر وياسر الكنانى مدير فنى الإعلاميين .





كما حصل محمد اشرف مهاجم بنى سويف على الكارت الاصفر . وشهد الشوط الثانى طرد محمد أسامة لاعب الإعلاميين .





ليرتفع رصيد الإعلاميين عند النقطة 16 ويرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 14