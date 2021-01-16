بعد ظهورها فى مسجد.. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بإعلان عن منتج جنسي بتركيا





واحدثت الصورة حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث هاجمها متابعوها الذين سخروا من ظهورها فى المسجد مرتدية نقابا ومستنكرين أيضا فكرة دخولها الجامع من الاساس.





وذكرت بعض التقارير ان السبب وراء تواجد ممثلة الافلام الاباحية فى مسجد بتركيا يرجع الى قيامها ببعض الإعلانات حول احد المنتجات الجنسية كنوع من التوعية الجنسية أيضا.





وقامت ليزا ان بنشر هذه الصور عبر حسابها على انستجرام وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع بين متابعيها.

أثارت ممثلة الافلام الاباحية ليزا آن حالة من الجدل الواسع فور ظهورها داخل مسجد فى تركيا وترتدى النقاب وهو الامر الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.