ملتزمة بالاعتكاف.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف





وقالت نبيلة عبيد : "ا نتشر على الكثير من المواقع هذا الفيديو من جنازة الوزير السابق صفوت الشريف يزعم انه لي اثناء حضوري مراسم التشييع و هذا غير صحيح".





وأضافت نبيلة : "انى ملتزمه تماما بالاعتكاف في بيتي لا احضر المناسبات الفنيه ولا أخرج منه الا للضرورة القصوى ..عافانا الله و عافاكم من شر الوباء".





واوضحت نبيلة : "عموما البوست فرصه لتحيتكم و التأكيد على محبتكم و محبتي لكم".

كشفت نجمة مصر الاولى، الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف، وزير الاعلام، رئيس مجلس الشورى الاسبق، والذى توفى منذ ايام قليلة بعد صراع مع المرض.