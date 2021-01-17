أنشئت عام 1225.. تعرف على حكاية المدرسة الكاملية

تتمتع العديد من المدارس المصرية بتراث وتاريخ يتعدى 50 عاما، حيث كانت شاهدة على العديد من الأحداث ومن بينها المدرسة الكاملية التى أنشئت عام 1225م و تقع بقايا المدرسة الكاملية على الجانب الغربي لسوق النحاسين وإلى الناحية الشمالية لمدرسة وضريح برقوق .









أنشأها الملك الكامل محمد بن العادل الأيوبي لدراسة الحديث وكان ذلك في عام 622هـ- 1225م. تقع بقايا المدرسة الكاملية على الجانب الغربي لسوق النحاسين وإلى الناحية الشمالية لمدرسة وضريح برقوق، ولم يبق منها سوى بقايا الإيوان الغربي.





وقد نقل منها بقايا زخارف جصية بها كتابات بالخط الكوفي إلى متحف الفن الإسلامي. يرى بعض علماء الآثار أن المدرسة الكاملية أقدم نموذج لطراز تخطيط المدرسة ذات الإيوانين. أعاد بناء المدرسة الأمير حسن كتخدا مستحفظان الشعراوي سنة 1166م.





وجاء تخطيطها يتبع تخطيط المدارس التي تتكون من صحن أوسط مكشوف يحيط به إيوانان وهما الإيوان الجنوبي الشرقي والإيوان الشمالي الغربي ولم يبق من هذه المدرسة غير بقايا الإيوان الشمالي ممثلة في قاعة مستطيلة مغطاة بقبو حجري مدبب أما الإيوان الجنوبي الشرقي فقد اندثر تماما وأقيم عليه مسجد (حسن كتخدا الشعراوي) الذي يتكون من بيت صلاة مستطيل المساحة تقريبا مقسم إلي ثلاث بلاطات تسير موازية لجدار القبلة بواسطة زوجين من الأعمدة الرخامية.





وكانت المدرسة الكاملية في البداية عبارة عن دار تعرف بدار ابن كستول بسوق الوراقين بمنطقة بين القصرين، وسميت بدار الحديث الكاملية لأنه كان يدرس فيها علم الحديث وما يلحق بذلك من علوم .