سميرة عبد العزيز تكشف عن أمنية لـ فاتن حمامة لم تتحقق.. خاص

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها.



وقالت خلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد الإخباري أن سيدة فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها أنها كانت تريد أن لتزورها.



وأضافت: أخبرت فاتن حمامة أن المشوار بالحافلة كان شاقا، فطلبن مني أن أحصل على تصريح لهما لزيارتها بالسيارة، وبالفعل طلبت من الفريق مهاب مميش تصريحا، ولكنه صدر بعد وفاتها بـ 48 ساعة.



وتابعت سميرة عبد العزيز: كانت فاتن حمامة مهتمة في أواخر سنوات عمرها بالشأن العام، وسعيدة للغاية بالحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر، وتحدثت معها أكثر من مرة عن مدى تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيس، والدور الذي يلعبه في تنمية ونهضة الوطن.







