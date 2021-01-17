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فن

ممنوع عنه الزيارة .. تطورات جديدة فى حالة على حميدة الصحية| تعرف عليها

الأحد 17/يناير/2021 - 09:48 م
على حميدة
على حميدة
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أحمد إبراهيم
كشف عادل ابن شقيقة الفنان على حميدة تطورات الحالة الصحية وذلك بعدما تم اجراء اشعة المسح الذرى على الكلى امس. 

وقال عادل فى تصريح لـ "صدى البلد" : "ان على حميدة تعرض الى اجهاد شديد بسبب اشعة المسح الذرى التى اجراها امس وهو الذى دفع الاطباء لمنع الزيارة عنه خلال الايام الحالية حتى خروج نتيجة الاشعة. 

واضاف عادل : اننا حاليا ننتظر نتيجة اشعة المسح الذرى والتى من المقرر لها خلال يومين وبعدها يبدأ الاطباء المعالجون وضع الدواء المناسب للحالة. 

وقدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هانى شاكر، والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.

وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، لكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.

وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك. 

على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك. 

وكان أحد الأسباب في عدم تواصل حميدة مع النقابة أنه لم يدفع اشتراك النقابة لعامين وقرر هاني شاكر دفع تكاليف اشتراك حميدة على نفقته الشخصية. 
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