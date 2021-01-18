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اقتصاد

التخطيط: الإطلاق الفعلي للبرنامج التدريبي "كن سفيرًا" خلال فبراير القادم

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا بفريق عمل مبادرة كن سفيرا لمتابعة اخر تطورات المبادرة
وأوضحت السعيد  أن مبادرة كن سفيرًا  تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية متضمنة أنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، مع التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وكذا التعريف بأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول النتائج الأولية لعملية التقييم بمرحلتيها أوضحت السعيد أن عدد المتقدمين بلغ أكثر من سبعة آلاف مترشح من جميع محافظات الجمهورية، كما تم فرز جميع طلبات التقدم، مع مراسلة المقبولين مبدئيًا من أجل تقديم فيديو تعريفي للإجابة على عدد من الأسئلة باللغة العربية والإنجليزية لقياس عدد من المهارات أبرزها درجة الثقة في النفس والقدرة على تسويق الذات والاستعداد للتعلم، والخبرات العلمية والعملية والتطوعية السابقة. 

ومن جانبها أوضحت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية أن الدفعة الأولى موجهة بالأخص إلى شباب الجامعات وأعضاء اتحاد الطلاب وأعضاء الكشافة والخريجين من سن 18 إلى 35 سنة.

ولفتت شريف أنه سيتم الإطلاق الفعلي للبرنامج التدريبي لكن سفيرًا خلال فبراير القادم موضحة أن البرنامج سيتضمن عددًا من المراحل أولهما مرحلة تمهيدية يتعلم فيها المتدرب بعض المهارات العملية كتسويق الذات، ومهارات التفاوض، وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلي كيفية صياغة عرض تقديمي، وبناء فريق العمل، وفن الخطابة، على أن يتم تقديم هذه الموضوعات من خلال المنصة التعليمية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 

وتابعت شريف أن المرحلة المتقدمة سيتطلع فيها المتدربون على موضوعات وتطبيقات التنمية المستدامة في جميع المجالات، وذلك على يد نخبة من أمهر المحاضرين والممارسين، مع متابعة الطلاب والتزامهم بشكل دوري من خلال اختبارات تفاعلية، بهدف جعلهم سفراءً للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم.
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