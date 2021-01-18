الملا: نستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2020/2021

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال فى خطة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ و التى تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى ٢ر١ مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الوزارة لزيادة أعدار المستفيدين من هذا النشاط الذى يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.





وأوضح الملا أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يسير بخطى متميزة محققًا نتائج أعمال فى خطة العام المالى الحالى بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضى وحتى منتصف شهر يناير الحالى وذلك على الرغم من التحديات المفروضة من جائحة كورونا ليصل إجمالى المستفيدين من المشروع إلى أكثر من ٨ر١١ مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط ، لافتًا إلى أن الدعم الرئاسى والحكومى للمشروع ساهم بقوة في تحقيق أهداف التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى.





ومن المخطط خلال خطة العام المالى الحالى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة في عدد من محافظات الجمهورية ، وقد تم تدفيع الغاز فعليًا إلى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالي .





ووجه الملا بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين ، حيث تم تركيب حوالى ٩٠ ألف عداد ومخطط الإنتهاء من تركيب حوالى ٦٠٠ ألف عداد بنهاية العام المالى.





وخلال اللقاء تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرًا ، كما تم استعرض موقف تقدم الأعمال فى مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة والتى تتضمن فى مرحلتها الأولى التوصيل إلى ٥٦٢٥ مخبزًا ضمن المناطق المتصلة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية يتم العمل على الانتهاء حاليًا من ١٨٠٠ مخبز تم تسليمها من هيئة السلع التموينية وهذه المخابز كلها ستعمل بالعدادات مسبوقة الدفع .



