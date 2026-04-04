موعد مباراة برشلونةوأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، لخوض مباراة مصيرية أمام خصمه التقليدي أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني موسم 2025/26.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية. كما تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، لتتيح لعشاق كرة القدم متابعة القمة الكروية بين الفريقين مباشرة.

ملعب مبارة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تُقام المباراة على أرض ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفريقين. تعتبر أرضية الملعب والجماهير عاملاً مؤثرًا في أداء اللاعبين خلال المواجهات الكبيرة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحتل برشلونة صدارة جدول الدوري برصيد 73 نقطة، بعد سلسلة من الانتصارات المميزة هذا الموسم، بينما يحاول أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 57 نقطة، استعادة مستواه وتحقيق نتيجة إيجابية لتقليص الفارق مع فرق الصدارة. المباراة تعد مهمة جدًا لكلا الفريقين في مسيرة المنافسة على لقب الليجا.