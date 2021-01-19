محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية لـ ٦ قرى بــ 4 مراكز

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمراكز المحافظة ، حيث قام باعتماد المخططات التفصيلية الآتية:

- قرية منشأة أمين إسماعيل - شابور - مركز كوم حماده .

- قرية الحدين - دست الأشراف - مركز كوم حماده.

- قرية نكلا العنب -مركز إيتاي البارود.

- قريتي القروي و دمسنا - مركز أبو حمص.

- قرية معمل القزاز - زهره - مركز كفر الدوار .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني، أنه تم اعتماد جميع المخططات التفصيلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ووزارة الدفاع ، مع الإلتزام بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4005 لسنة 2020 ، وقرار محافظ البحيرة رقم 830 لسنة 2020 ، لحين الإنتهاء من وضع الإشتراطات البنائية الجديدة

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين فى حصولهم على تراخيص المباني، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف ،واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.

ويذكر أن نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 280، في شهر ديسمبر الماضي، قرار رقم 623 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8 يوليو2020‪ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض القري التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة

نصه الآتي :- "بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى القرار الوزارى رقم 337 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض القرى بمحافظة البحيرة منها قرية مغنين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك بمركز كوم حماده وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار المحافظة رقم 93 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3 /2020 والمنتهي إلى "لا مانع من السير في استكمال الإجراءات اللازمة باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية مغنيين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك مركز كوم حماده وذلك وفقا لاحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمراني على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل

المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولا على أحكام المادة 133 من قانون الإدارة المحلية".

كما نصت المادة الأولى للقرار على الآتي :- "يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقريه مغنين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك مركز كوم حماده وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما".

ونصت المادة الثانية على الآتي :-" تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططين التفصيلي ين، المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونه باللون الاصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني".

ونصت المادة الثالثة على الآتي :- "على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة عليه لحين انعقاد المجلس الشعبي المحلي.

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