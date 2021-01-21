ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة..قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر

الخميس 21/يناير/2021 - 08:05 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة
اعلنت  وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج  511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.

كشفت مصادر مطلعة عن معلومات هامة بشأن قناة ألمانية تبث أكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية.

أكد الإعلامى مدحت شلبى على عدم تفضيله اتخاذ اللجنة الثلاثية بقرار والعدول عنه، وذلك بعد الرجوع فى قرار عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، من 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه إلى مباراة واحدة وتغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه.

كشف سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، أن اللاعب تلقى عروضا من الأهلى وبيراميدز، عن طريق مفاوضات رسمية مع نادى المقاصة، ومسئولو المقاصة أعلنوا بنفسهم عن ذلك.

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية في غرب ولاية نيويورك. 

احتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض. 

شهد البيت الأبيض، اليوم الخميس، احتفالات بالألعاب النارية، احتفالا بنهاية مراسم تنصيب جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

آثارت تصريحات بعض قادة حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، الغضب في الشارع من جديد، متهمين اياهم بالدعوة إلى الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد. 

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل. 

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية: درجات الحرارة في العين تحت الصفر.. محمد بن راشد يصدر كتابًا جديدًا.. وبايدن: ترامب فاقد لأهلية الحكم

القبض على مسلح يحمل تصريحًا مزيفًا لحضور حفل تنصيب بايدن

وصول مروحية نقل ترامب من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر

ترشيحاتنا

لقطات مضحكة خلال حفل تنصيب بايدن.. نوم كلينتون وقفازات ساندرز ووقوع كامالا هاريس.. شاهد

علي الدراجة النارية.. تامر هجرس يبهر متابعيه بأحدث ظهور له

عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف

كيف أخرج زكاة المال على الوديعة البنكية؟.. الإفتاء تجيب

في ذكرى ميلاده.. هل أسلم نجيب الريحاني بسبب الشيخ رفعت؟

الطيار: هنداوي أخويا الكبير.. ومدرب الحراس الكرواتي سر تألقنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

من سن عام واحد إلى 62.. حفل مشئوم يسفر عن إصابة 18 شخصا من عائلة أمريكية بـ كورونا

نتيجة مروعة.. هوس التجميل يشوه شفاه فتاة عشرينية.. شاهد كيف تحول شكلها؟