حدث ليلا..الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة..قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر

آثارت تصريحات بعض قادة حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، الغضب في الشارع من جديد، متهمين اياهم بالدعوة إلى الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد.





يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.





تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.