حدث ليلا..الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة..قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
اعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.
كشفت مصادر مطلعة عن معلومات هامة بشأن قناة ألمانية تبث أكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية.
أكد الإعلامى مدحت شلبى على عدم تفضيله اتخاذ اللجنة الثلاثية بقرار والعدول عنه، وذلك بعد الرجوع فى قرار عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، من 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه إلى مباراة واحدة وتغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه.
كشف سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، أن اللاعب تلقى عروضا من الأهلى وبيراميدز، عن طريق مفاوضات رسمية مع نادى المقاصة، ومسئولو المقاصة أعلنوا بنفسهم عن ذلك.
كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية في غرب ولاية نيويورك.
احتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض.
شهد البيت الأبيض، اليوم الخميس، احتفالات بالألعاب النارية، احتفالا بنهاية مراسم تنصيب جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
آثارت تصريحات بعض قادة حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، الغضب في الشارع من جديد، متهمين اياهم بالدعوة إلى الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد.
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.
تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.