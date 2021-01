البيت الأبيض يختتم مراسم تنصيب بايدن بالألعاب النارية.. فيديو

شهد البيت الأبيض، اليوم الخميس، احتفالات بالألعاب النارية، احتفالا بنهاية مراسم تنصيب جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر جو بايدن، برفقة زوجته جيل بايدن، وأولاده وأحفاده، وهم يشاهدون الأولعاب النارية من البيت الأبيض.

جاء ذلك عقب انتهاء الاحتفال المسائي الذي أداءه العديد من الفنانين احتفالا بتنصيب بايدن، وشارك فيه بايدن ونائبته كامالا هاريس.

واحتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض.

وقالت في كلمتها أثناء الاحتفال المسائي: "نحن هنا نعمل مع شركائنا الدوليين لإيجاد اختراقات علمية جديدة من اللقاحات المحسنة إلى مياه الشرب الأكثر أمانًا لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "مثلما نحتفل بعقدين من التعاون العالمي وفي مجال الفضاء، إنه لشرف لنا حقا أن نحتفل بأمريكا اليوم، ونحن نتحد من أجل هذا التقليد الافتتاحي التاريخي الذي يمتد لأكثر من قرنين".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الديمقراطية تشهد في الوقت الراهن انتصارًا كبيرًا.

وأضاف بايدن خلال احتفالية "الاحتفاء بأمريكا"، من أمام النصب التذكاري لإبراهام لينكون: "الوحدة هي مفتاح حل الأزمة التي نعيشها الآن".

وتابع: "نعيش الآن أحد أحلك الأزمات في تاريخ الولايات المتحدة، وسنحارب هذه الأزمة وقادرون على تجاوزها".

The “Celebrating America” inauguration special concludes with a fireworks display over the nation’s capital and a performance by Katy Perry. https://t.co/6hMTteTAC3 pic.twitter.com/yHrsNd0eX5