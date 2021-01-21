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أخبار العالم

على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض.. رسالة إلى بايدن من الفضاء

الخميس 21/يناير/2021 - 04:53 ص
رسالة إلى بايدن من
رسالة إلى بايدن من الفضاء
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شريف سيد
احتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض. 

وقالت في كلمتها أثناء الاحتفال المسائي: "نحن هنا نعمل مع شركائنا الدوليين لإيجاد اختراقات علمية جديدة من اللقاحات المحسنة إلى مياه الشرب الأكثر أمانًا لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم". 

وأضافت: "مثلما نحتفل بعقدين من التعاون العالمي وفي مجال الفضاء، إنه لشرف لنا حقا أن نحتفل بأمريكا اليوم، ونحن نتحد من أجل هذا التقليد الافتتاحي التاريخي الذي يمتد لأكثر من قرنين". 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الديمقراطية تشهد في الوقت الراهن انتصارًا كبيرًا. 

وأضاف بايدن خلال احتفالية "الاحتفاء بأمريكا"، من أمام النصب التذكاري لإبراهام لينكون: "الوحدة هي مفتاح حل الأزمة التي نعيشها الآن".

وتابع: "نعيش الآن أحد أحلك الأزمات في تاريخ الولايات المتحدة، وسنحارب هذه الأزمة وقادرون على تجاوزها".


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