فودة يشيد بمبادرة "شتى في مصر".. ويدعو المواطنين لزيارة المناطق السياحية

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمبادرة " شتي في مصر" مشيرًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار مؤخرًا لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وقال إنها خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل تراجع معدلات السياحة الدولية الوافدة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أن تخفيض أسعار الطيران الداخلي، سيكون له مردود إيجابي في تضاعف أعداد السياحة الداخلية خاصة الوافدة لمدن شرم الشيخ ودهب وطابا، لكون هذه المدن تعد مشتى سياحيًا، إضافة إلى تعدد المقاصد السياحية بها.





أضاف أنه علي الرغم من اتخاذ إجراءات احترازية جادة من قبل الدولة، واتخاذ وزارة السياحة والآثار حزمة من الإجراءات والشروط، لاستعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية بشكل يضمن سلامة السائحين والعاملين، إلا أن معاناة كل العاملين في القطاع السياحي مازالت مستمرة، وهذه ظاهرة عالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا





وقال فودة إن منتجعات جنوب سيناء استعادة الحركة الدولية خاصة منذ بداية يوليو 2019، وبالفعل زادت أعداد السائحين تدريجيًا في ذلك الوقت، ولكن مع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا تراجعت أعداد السياحة الخارجية مرة أخرى.





لفت إلى أن القطاع السياحي اعتاد على أن تكون السياحة الداخلية هي الداعم وقت الأزمات الطارئة، وذلك منذ يناير 2011، وتعاقب الأزمات التي طرأت على قطاع السياحة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.





"وقال فودة إننا نحتاج الإبقاء على تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، للحفاظ على العمالة، ونتوقع عودة السياحة بقوة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا".





وثمن دور وزارة السياحة والآثار والطيران في تلك المبادرة وتم الإعلان عن تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، ضمن إجراءات تفعيل مبادرة " شتي في مصر".





وقررت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:





من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.





ودعا محافظ جنوب سيناء جموع المواطنين لزيارة المناطق السياحية بجنوب سيناء لدفء الشتاء واعتدال الطقس واستغلال فترة إجازة منتصف العام والتخفيضات للشتاء في مناطق جنوب سيناء الساحرة.





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