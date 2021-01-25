اخبار التوك شو..كلمات قاسية من الرئيس.. رسالة حادة من وزير الداخلية للدول الراعية للارهاب.. مرحلة جديدة من كورونا في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:





قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى سيكون ضمن مبادرة حياة كريمة ، مشيرا إلى أن موضوع القرى يمثل عدد سكان أكثر من أربع دول خليجية.

وأضاف "عرفة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الحكومة اعتنت بموضوع تطوير قرى الريف المصرى، موضحا أن المستهدف منه على حسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى هو 58 مليون مواطن مصرى يقطنون في 57% من مساحة مصر.

وتابع أن عدد القرى الموجودة فى مصر حوالى 4726 قرية، لافتا إلى أنه سيتم التطوير على عدة مراحل، حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات القادمين.





دخلت زوجة شهيد المترو اللواء ياسر عصر، فى حالة بكاء على الهواء، وقالت : "ياريت نحافظ على مصر.. مصر دفع فيها دم ناس غالية علينا، ولازم نحافظ عليها عشان مصر غالية".

وقد قالت زوجة شهيد المترو اللواء ياسر عصر، إن زوجها توفى أثناء إطفاء حريق بـ مترو الانفاق، موضحة أنه استشهد فى اثناء عمله.





قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة تصنيع كورونا في مصر يأتي استمرارا للخطوات السابقة للدولة المصرية لتحديث بروتوكولات العلاج، والمشاركة في التجارب السريرية والدراسات الخاصة بمكافحة كورونا.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن سعي مصر لتصنيع لقاح كورونا تفعيلا لشعار الدولة المصرية "من أجل الإنسانية مصر تعمل"، ليس فقط من أجل شعبها وإنما شعوب القارة الافريقية والدول الصديقة والشقيقة.





حرصت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على توعية السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الرحم وكتبت من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام رسالة لمتابعيها وقالت:

"سرطان عنق الرحم تاني اخطر أنواع السرطان اللي ممكن تصيب السيدات!! لكن الخطورة بتقل مع وجود الكشف المبكر اللي بيحميكى من خطر الإصابة "





وأكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس ادارة النادي الاهلى، أن هناك فرقا بين تشجيع كل شخص لناديه والتعصب، فالتشجيع والولاء للنادي طبيعي ولكن التعصب أمر مرفوض.





قال محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة تعي اهمية استمرار اليقظة الامنية ورصد تحركات التنظيمات الارهابية، التي تعتمد على استغلال المحيط الإقليمي الذي يشهد حالة من التوتر والعنف، وتنطلق منه الي زعزعة استقرار دول القارة الافريقية، لهذا تتكامل الجهود الامنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الارهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها في نشر الشائعات وتحريف الحقائق والنيل من الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم.

وتابع محمود توفيق، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن التاريخ سيذكر بأن مكافحة الارهاب حق انساني، مؤكدا على اهمية تعاون الجهود الدولية والاقليمية لردع كل من يوفر للإرهابيين ملاذا آمنا، لممارسة الأنشطة الاجرامية والدعائية التي تهدد أمن وسلامة الدول.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التى تغذى مطالب واحتياجات مبادرة حياة كريمة، مخاطبا أصحاب المصانع بالقطاع العام والخاصة "لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية وتنفيذ هذه المبادرة.





قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن الضربات الاستباقية لقوات الأمن ضد العناصر الإرهابية حققت نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن وحدات مكافحة الإرهاب تعني بالتتبع الإلكتروني للإمساك بخيوط التنظيم الإرهابي.

وأضاف العقيد حاتم صابر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف العمق النفسي لجهاز الشرطة والقوات المسلحة، ولكن على الأرض تم التصدي لمثل هذه العمليات بعمليات مضادة ونجحت الجهات الأمنية في رصد وإحضار مثيري الشائعات والرأي العام.





هنأ الكاتب الصحفي علي السيد، الشرطة المصرية بعيدها الـ 69، مؤكدا على ان رجال الشرطة المصرية لهم تاريخ مشرف في الدفاع عن الوطن، ليس فقط في مقاومة الاحتلال الانجيلزي، وانما ايضا في الحفاظ على أمن ومقدرات الشعب المصري.

وتابع علي السيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الشرطة المصرية تضحي بنفسها من اجل المجتمع المصري، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي عن مبادرة تطوير القرى المصرية، فهو حدث ومشروع عظيم لكل اهالينا في الريف، وهو مشروع لم يحدث من أكثر من 50 سنة ماضية، وبالفعل هو مشروع قومي، لان الريف المصري في العقود الماضية جرى له عملية تهميش كاملة، وان الريف تكدس بكتل سكانية كبيرة.





قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الالكترونية تقلل من التعاملات الورقية وبالتالي وتؤدي إلى العدالة الضريبية.





وأضاف الجيار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن القانون ألزم جميع الشركات بالانضمام لتلك المنظومة.





ولفت إلى أن هذه المنظومة تتم حاليا بين بعض الشركات، وفى الفترة المقبلة ستنضم جميع الشركات لهذه المنظومة.



